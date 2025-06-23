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«В яблочко»: Трамп сделал заявление о ядерных объектах Ирана

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал успешный удар США по ядерным иранским объектам. Он заявил в своих соцсетях, что все цели получили «колоссальные повреждения», подытожив, все фразой «в яблочко».

Дональд Трамп заявил о колоссальных повреждениях в Иране после удара США.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал успешный удар США по ядерным иранским объектам. Он заявил в своих соцсетях, что все цели получили «колоссальные повреждения», подытожив, все фразой «в яблочко».

«Все ядерные объекты в Иране получили колоссальные повреждения, как показывают спутниковые снимки. “Уничтожение” — точный термин! Самые большие повреждения произошли глубоко под землёй. В яблочко!!!» — написал Трамп.

Удары по ядерным объектам Ирана были нанесены ВВС США по заводам Фордо, Натанз и Исфахан после обсуждений в Белом доме на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. В Тегеране пообещали «соизмеримый» ответ. Там же, по сообщениям NBC, пообещали активировать в Штатах «спящие террористические ячейки».

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