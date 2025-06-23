«В яблочко»: Трамп сделал заявление о ядерных объектах Ирана

Удары по ядерным объектам Ирана были нанесены ВВС США по заводам Фордо, Натанз и Исфахан после обсуждений в Белом доме на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. В Тегеране пообещали «соизмеримый» ответ. Там же, по сообщениям NBC, пообещали активировать в Штатах «спящие террористические ячейки».