Прихожанин церкви в Мичигане на своем пикапе протаранил стрелка, который открыл огонь по посетителям. Видео

В ночь на 23 июня также сообщалось о теракте в Дамаске (Сирия). На тот момент число пострадавших при нападении на православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла достигло 53 человек. Также сообщалось о 13 погибших. До этого Трамп целенаправленно нанес удар по Ирану. Тегеран пообещал соизмеримый ответ, а также там намекнули, что могут активировать в Штатах «спящие ячейки».