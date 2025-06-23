Глава кабмина Японии рассказал, почему не следует осуждать удары США по Ирану

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отказался осуждать удары США по Ирану, заявив, что ситуация отличается от израильской атаки на иранские объекты. Он подчеркнул, что Вашингтон долгое время стремился к диалогу, а его действия направлены на предотвращение развития ядерной программы Тегерана, передает его слова МИД Японии.