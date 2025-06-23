Слюсарь: Пожар начался на промышленном предприятии под Ростовом из-за атаки БПЛА

Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки украинских дронов. По предварительной информации пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Руководитель отметил, что на севере области вс еще идет отражение воздушной атаки.
«В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется», — написал он.
Также Слюсарь добавил, что в настоящее время вражеские беспилотники ликвидированы в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах Ростовской области.
Ранее врио губернатора Ростовской области сообщил, что в ночь с 22 на 23 июня силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА. Кроме того, ростовчане пожаловались на проблемы с мобильным Интернетом. У одних он стал медленнее, а у других перестал работать.
Сутками ранее Волгоградская область отражала массированную атаку БПЛА. По данным Минобороны, всего за час с 8 до 9 часов вечера ПВО отбили 4 дрона, летевших на объекты в Волгоградской области. Пострадавших и повреждений объектов в результате атаки нет. Однако в результате падения обломков возникли локальные возгорания сухой травы, которые были оперативно потушены дежурными подразделениями противопожарной службы.
В российском оборонном ведомстве 22 июня сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в течение часа над территорией южных регионов России.
20 июня в 23:03 над Воронежской областью объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся до 2:44 21 июня — то есть 221 минуту.
Утром 23 июня российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» вновь продемонстрировал успешные результаты. 22 июня бойцы Вооруженных Сил РФ атаковали с его помощью полигон ВСУ вблизи населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В результате было уничтожено более 70 военных ВСУ.