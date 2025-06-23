Мужчина на машине въехал в церковь и открыл стрельбу по прихожанам

По имеющимся сведениям, в момент нападения в церкви находилось около 150 человек, среди которых были и дети. Старший пастор церкви Бобби Келли-младший сообщил, что один из прихожан сумел остановить злоумышленника, что дало возможность охраннику обезвредить стрелка.