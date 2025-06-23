Мужчина на машине въехал в церковь и открыл стрельбу по прихожанам

В городе Уэйн, штат Мичиган (США), мужчина на автомобиле въехал в здание церкви и открыл стрельбу по находившимся внутри верующим.
По предварительным данным, в результате инцидента один человек получил ранения. Нападавший был ликвидирован охранником церкви. Информация об этом была опубликована в социальных сетях местным отделением полиции.
Представители правоохранительных органов сообщают о продолжающемся расследовании обстоятельств произошедшего. Об этом информирует телеканал KFOX14 со ссылкой на заявление полицейского управления штата.
По имеющимся сведениям, в момент нападения в церкви находилось около 150 человек, среди которых были и дети. Старший пастор церкви Бобби Келли-младший сообщил, что один из прихожан сумел остановить злоумышленника, что дало возможность охраннику обезвредить стрелка.
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