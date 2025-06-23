В Британии рассказали о панике Зеленского

«Время Украины уходит все быстрее, и все это чувствуют. На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника», — заявил Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала 22 июня.