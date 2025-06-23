В Самарской области 22 июня в ДТП с Kia Rio и Lada Kalina пострадал человек

22 июня 2025 года в 11:14 на территории железнодорожной станции Клявлино, по улице Советская Клявлинского района, столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Lada Kalina. В результате аварии один человек получил травмы и был госпитализирован в Похвистневскую центральную районную больницу.