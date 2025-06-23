В Самарской области 22 июня в ДТП с Kia Rio и Lada Kalina пострадал человек

22 июня 2025 года в 11:14 на территории железнодорожной станции Клявлино, по улице Советская Клявлинского района, столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Lada Kalina. В результате аварии один человек получил травмы и был госпитализирован в Похвистневскую центральную районную больницу.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались дежурные силы и средства МКУ «Центра по делам ГО, ПБ и ЧС» и пожарно-спасательной части № 119 Самарской области.
Спасатели провели комплекс аварийно-спасательных мероприятий: обесточили транспортные средства, стабилизировали положение машин, оказали содействие в эвакуации пострадавшего.
На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются выяснением обстоятельств аварии, и медики скорой помощи.
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