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В Заларинском районе трехлетняя девочка пострадала в аварии

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Заларинском районе на автодороге «Тыреть — Веренка» произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир. Как сообщили КП-Иркутск в ГИБДД по региону, женщина за рулем «Toyota Premio» ехала в сторону поселка Залари, не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

— В результате аварии трехлетняя девочка, которая находилась в детском автокресле, получила травмы, ее госпитализировали в больницу, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

В настоящее время по данному дорожному инциденту проводится проверка.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 153 ребенка экстренно эвакуировали из лагеря в Забайкалье. Вблизи села Атамановка продолжают тушить огонь, он охватил уже 350 гектаров леса.