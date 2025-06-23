В Заларинском районе трехлетняя девочка пострадала в аварии

В Заларинском районе на автодороге «Тыреть — Веренка» произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир. Как сообщили КП-Иркутск в ГИБДД по региону, женщина за рулем «Toyota Premio» ехала в сторону поселка Залари, не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
— В результате аварии трехлетняя девочка, которая находилась в детском автокресле, получила травмы, ее госпитализировали в больницу, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
В настоящее время по данному дорожному инциденту проводится проверка.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что 153 ребенка экстренно эвакуировали из лагеря в Забайкалье. Вблизи села Атамановка продолжают тушить огонь, он охватил уже 350 гектаров леса.