В Заларинском районе трехлетняя девочка пострадала в аварии

В Заларинском районе на автодороге «Тыреть — Веренка» произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир. Как сообщили КП-Иркутск в ГИБДД по региону, женщина за рулем «Toyota Premio» ехала в сторону поселка Залари, не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.