Профессор Кузник: лицемерные действия Трампа привели к расколу американского общества

«База сторонников Трампа глубоко расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира, критиковал неоконсерваторов и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешел на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды», — заявил Кузник в беседе с РИА Новости.