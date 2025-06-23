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Профессор Кузник: лицемерные действия Трампа привели к расколу американского общества

Президент США Дональд Трамп рискует потерять значительную часть своей электоральной поддержки после решения нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом в разговоре с российскими журналистами рассказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник. Он обратил внимание на лицемерие американского главы, который в ходе выборов изначально позиционировал себя как человека, выступающего за мир.

Действия Трампа рискуют расколоть американское общество.

Президент США Дональд Трамп рискует потерять значительную часть своей электоральной поддержки после решения нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом в разговоре с российскими журналистами рассказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник. Он обратил внимание на лицемерие американского главы, который в ходе выборов изначально позиционировал себя как человека, выступающего за мир.

«База сторонников Трампа глубоко расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира, критиковал неоконсерваторов и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешел на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды», — заявил Кузник в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что подобный шаг со стороны Трампа по отношению к Ирану может привести к серьезным политическим последствиям для нынешней администрации. По мнению Кузника, действия Трампа противоречат его прежним публичным заявлениям и могут вызвать разочарование у части электората, который ожидал реализации мирной внешней политики и отказа от участия США в новых военных конфликтах.

Удары США по иранским ядерным объектам стали первым подобным вмешательством с 1979 года и вызвали неоднозначную реакцию как среди союзников Трампа, так и внутри его электората. Ранее президент обещал избегать новых военных конфликтов, что поддерживали многие его сторонники и ключевые союзники, однако часть из них после атаки изменила свою позицию. Администрация Трампа готовится к возможному ответу Ирана. Там пообещали Трампу «соизмеримый ответ».

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