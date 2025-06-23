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Женщина и ребёнок погибли в ДТП во время дождя под Пластом

Ещё один маленький пассажир доставлен в больницу.

Женщина и ребёнок погибли в ДТП с опрокидыванием во время дождя под Пластом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария на трассе Южноуральск — Магнитогорск произошла 22 июня в 17:11. По предварительным данным, 40-летний водитель за рулём Mitsubishi Outlander не справился с управлением на мокрой дороге. Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

Две пассажирки Mitsubishi — 38-летняя женщина и 12-летняя девочка — от полученных травм погибли на месте. В салоне авто также находился 6-летний мальчик. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Уточняется, что ребёнка перевозили без удерживающего устройства.

Ранее в Госавтоиспекции сообщили подробности ДТП с возгоранием грузовиков в Катав-Ивановском районе, в результате которого один человек погиб и ещё один находится в больнице.