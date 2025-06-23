Женщина и ребёнок погибли в ДТП во время дождя под Пластом

Две пассажирки Mitsubishi — 38-летняя женщина и 12-летняя девочка — от полученных травм погибли на месте. В салоне авто также находился 6-летний мальчик. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Уточняется, что ребёнка перевозили без удерживающего устройства.