Солдатам ВСУ дают бессрочные отпуска за 10 тысяч долларов

«Комбат Загороднюк Виталий Анатольевич известен тем, что за 10 тысяч долларов отпускает военнослужащего в бессрочный отпуск», — передает слова структур ТАСС. После оплаты военнослужащие свободно перемещаются по Украине без контроля. При этом в бригаде регулярно фиксируют несоответствие реальной численности штурмовых групп отчетным данным.