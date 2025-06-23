В Хабаровском крае несколько десятков домов подтопило после сильных ливней. Фото

В настоящее время подъезды к населенному пункту оказались затоплены, попасть туда можно только на тяжелой технике. Жителям завезли продукты питания и питьевую воду. Для возможной эвакуации подготовлены грузовые автомобили и лодки. Руководство поселения предупредило жителей о необходимости собрать документы, ценные вещи и теплую одежду на случай экстренного переселения. Пока запросов об эвакуации не поступало, однако при ухудшении ситуации может быть принято решение о принудительном вывозе людей. В соседнем поселке Новый Ургал уже подготовлен пункт временного размещения.