Обманули шеф-повара, врача и пенсионера: мошенники отобрали у южноуральцев почти 9 млн рублей всего за два дня

Жертвами мошенников стали еще пятеро жителей Челябинской области. Всего за два дня в карманы аферистов ушло 8,7 млн рублей.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, четверых из пострадавших обманули по самой банальной схеме. Мошенники рассказали жертвам, что кто-то хочет оформить от их имени кредит, поэтому надо срочно оформить «встречный заем» и отправить все деньги на «безопасный счет». Таким образом преступники заполучили 3 млн рублей. Среди отдавших им деньги — 81-летний пенсионер из Магнитогорска, 41-летний врач из Аши и 35-летний челябинский шеф-повар.
Но особенно крупный куш аферисты сорвали, когда написали в соцсети 31-летней челябинке. Обманщики предложили женщине заработать на инвестициях и убедили отдать более 5 млн рублей — все сбережения и полученные в кредит деньги.
— По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, — уточнили в областном полицейском главке.