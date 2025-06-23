Обманули шеф-повара, врача и пенсионера: мошенники отобрали у южноуральцев почти 9 млн рублей всего за два дня

Как рассказали в региональном ГУ МВД, четверых из пострадавших обманули по самой банальной схеме. Мошенники рассказали жертвам, что кто-то хочет оформить от их имени кредит, поэтому надо срочно оформить «встречный заем» и отправить все деньги на «безопасный счет». Таким образом преступники заполучили 3 млн рублей. Среди отдавших им деньги — 81-летний пенсионер из Магнитогорска, 41-летний врач из Аши и 35-летний челябинский шеф-повар.