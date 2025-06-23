В Самаре опасно купаться у «Кинапа», в Новокуйбышевске — на озере Орловском

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области завершили очередной этап экологического мониторинга пляжных зон и открытых водоемов.
В рамках исследований было взято 39 проб воды на микробиологические показатели, 54 пробы — на выявление возбудителей инфекций, 27 образцов изучили с паразитологической точки зрения, а также 9 проб воды в местах отдыха — на соответствие санитарно-химическим нормам.
Анализы проводились в течение десяти дней — с 11 по 20 июня. По результатам исследований выявлено несоответствие по микробиологическим показателям в пробах воды с двух участков: на второй очереди набережной Самары и в озере Орловское на территории Новокуйбышевска.
При этом ни в одной из проб не обнаружены возбудители опасных инфекций, а песчаное покрытие признано безопасным и соответствующим установленным гигиеническим стандартам.
Управление направило рекомендации местным чиновникам о необходимости информировать граждан о сложившейся ситуации.
Для этого предлагается установить предупредительные знаки — «Купание запрещено» или черные шары, которые являются официальным сигналом о неблагополучии воды.
Также жителям рекомендуется воздержаться от купания на данных участках и полностью исключить посещение необорудованных и несанкционированных мест отдыха у воды.
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