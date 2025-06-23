Командир спецназа «Ахмат» Аллаудинов поразмышлял о правильности выбора жизненного пути

«Ну что можно сказать о том, что я думаю по поводу того, что СБ Украины меня объявила в розыск. Я уже уверенно с гордостью могу сказать, что это еще одно доказательство того, что я не просто так живу на этой земле, значит, я иду правильным путем», — заявил генерал-лейтенант в разговоре с РИА Новости.