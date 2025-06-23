Командир спецназа «Ахмат» Аллаудинов поразмышлял о правильности выбора жизненного пути

Апти Алаудинов этой ночью был объявлен в розыск СБУ.
Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что раз Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск, значит он все делает правильно в своей жизни. С такой реакцией он выступил в беседе с журналистами.
«Ну что можно сказать о том, что я думаю по поводу того, что СБ Украины меня объявила в розыск. Я уже уверенно с гордостью могу сказать, что это еще одно доказательство того, что я не просто так живу на этой земле, значит, я иду правильным путем», — заявил генерал-лейтенант в разговоре с РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСБУ объявила в розыск Апти Алаудинова.
Согласно данным украинских органов, генералу инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных национальным законодательством Украины. В материалах не уточняется, по каким именно статьям Алаудинов внесен в розыскной список. Украинские власти периодически вносят в свои базы российских военных и государственных деятелей, обвиняя их в причастности к действиям, которые Киев квалифицирует как противоправные.
Апти Алаудинов занимает должность заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командует подразделением «Ахмат». В зоне СВО он неоднократно появлялся на передовых позициях. На протяжении последних двух лет СБУ включила в свои розыскные списки ряд российских военных командиров и чиновников. Служба безопасности Украины объявила в розыск Алаудинова этой ночью.