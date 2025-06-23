Запашный: Слухи о напавших на Зубкова львах не имеют никакой доказательной базы

— На сегодняшний день информация, которая гуляет по интернету (…) эти слухи не имеют сегодня никакой доказательной базы. Никто из сотрудников парка Тайган не давал комментарии, что Олег взаимодействовал с теми же львами, — высказался Запашный в разговоре с Aif.ru.