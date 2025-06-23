Запашный: Слухи о напавших на Зубкова львах не имеют никакой доказательной базы

Российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный заявил, что нет никакой доказательной базы в утверждениях, что львы, которые напали на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, осенью прошлого года убили другую сотрудницу учреждения.
— На сегодняшний день информация, которая гуляет по интернету (…) эти слухи не имеют сегодня никакой доказательной базы. Никто из сотрудников парка Тайган не давал комментарии, что Олег взаимодействовал с теми же львами, — высказался Запашный в разговоре с Aif.ru.
Артист также добавил, что грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории.
Ранее он рассказал, что Олега Зубкова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после нападения львов. По его словам, в результате нападения животное сильно порвало мужчине трахею. В Сети также появились кадры нападения льва на Олега Зубкова.
О нападении стало известно вечером того же дня. Инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. Зубков потерял много крови, на место для госпитализации пострадавшего прилетел вертолет санавиации.