В Хабаровском крае эвакуируют жителей посёлка Ургал 1 из-за подтопления

Причиной разлива рек стали дожди, прошедшие накануне. Маслов отметил, что уровень воды продолжает повышаться. Дороги и подъезды к посёлку затоплены. Добраться туда можно только на тяжёлой технике. В случае необходимости власти подготовят пункты временного размещения для населения и привлекут дополнительные ресурсы.