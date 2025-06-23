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В Хабаровском крае эвакуируют жителей посёлка Ургал 1 из-за подтопления

Сильные дожди спровоцировали резкий рост уровня воды в реках Ургал и Чемчуко в Хабаровском крае. В результате подтопило дома в посёлке Ургал 1, там объявлена эвакуация. Об этом сообщил глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков.

Источник: Life.ru

«Жители п. Ургал 1, в связи с угрозой сильного подтопления жилых домов необходимо принять меры по эвакуации в безопасное место, соберите ценные вещи, документы и тёплые вещи», — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, в населённом пункте подтопило 36 домов. Вода также затопила дворовые территории и дороги. В опасной зоне находятся 87 человек, из которых 14 — дети.

Подтопление в хабаровском посёлке Ургал 1. Видео © Telegram / Стуков — Новый Ургал- начало.

Причиной разлива рек стали дожди, прошедшие накануне. Маслов отметил, что уровень воды продолжает повышаться. Дороги и подъезды к посёлку затоплены. Добраться туда можно только на тяжёлой технике. В случае необходимости власти подготовят пункты временного размещения для населения и привлекут дополнительные ресурсы.

В начале июня сильные дожди также привели к подтоплению в аэропорту Внуково. Сбои в работе воздушной гавани случились из-за непогоды в столице.