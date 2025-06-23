В Хабаровском крае эвакуируют жителей посёлка Ургал 1 из-за подтопления

«Жители п. Ургал 1, в связи с угрозой сильного подтопления жилых домов необходимо принять меры по эвакуации в безопасное место, соберите ценные вещи, документы и тёплые вещи», — написал чиновник в телеграм-канале.
По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, в населённом пункте подтопило 36 домов. Вода также затопила дворовые территории и дороги. В опасной зоне находятся 87 человек, из которых 14 — дети.
Подтопление в хабаровском посёлке Ургал 1. Видео © Telegram / Стуков — Новый Ургал- начало.
Причиной разлива рек стали дожди, прошедшие накануне. Маслов отметил, что уровень воды продолжает повышаться. Дороги и подъезды к посёлку затоплены. Добраться туда можно только на тяжёлой технике. В случае необходимости власти подготовят пункты временного размещения для населения и привлекут дополнительные ресурсы.
В начале июня сильные дожди также привели к подтоплению в аэропорту Внуково. Сбои в работе воздушной гавани случились из-за непогоды в столице.