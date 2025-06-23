Минтранс Израиля предупредил, что не все смогут покинуть страну на фоне ударов Ирана

Репатриационные рейсы начали выполняться на прошлой неделе для возвращения израильтян из Европы и США. Полеты совершают авиакомпании El Al, Israir и Arkia преимущественно днем — это обусловлено риском возможных обстрелов. В аэропорту Бен-Гурион разрешено принимать только два рейса в час: после высадки пассажиров лайнеры сразу отправляются обратно. Для пассажиров открыт доступ только в терминал 3 при наличии действующих билетов; магазины duty-free остаются закрытыми, а кафе работают для минимизации времени нахождения людей в здании.