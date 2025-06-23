Во Владивостоке обнаружили тело пропавшего 14-летнего подростка

Во Владивостоке в море, неподалеку от пляжа «Чайка», нашли тело 14-летнего подростка, который пропал несколько дней назад. Масштабная поисковая операция была развернута сразу после того, как стало известно о пропаже подростка. В поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, специалисты спасательных служб.