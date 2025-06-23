Во Владивостоке обнаружили тело пропавшего 14-летнего подростка

Во Владивостоке в море, неподалеку от пляжа «Чайка», нашли тело 14-летнего подростка, который пропал несколько дней назад. Масштабная поисковая операция была развернута сразу после того, как стало известно о пропаже подростка. В поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, специалисты спасательных служб.
Трагедия произошла 19 июня. По предварительным данным, несовершеннолетний отправился к морю в районе железнодорожной станции «Чайка» в одиночестве. После этого его никто не видел.
Прокуратура взяла расследование под особый контроль. Ведется тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего. Особое внимание будет уделено работе служб, отвечающих за безопасность на водных объектах. Надзорное ведомство обещает дать оценку деятельности органов системы профилактики.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего подростка. По факту происшествия заведено уголовное дело. Расследование продолжается.