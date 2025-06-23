NYT: США обманом отправили истребители B-2 в Иран для атаки по ядерным объектам

«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури в приблизительно одинаковое время. Одна группа должна была лететь на запад, в сторону острова Гуам с включенными транспондерами, чтобы можно было отследить их при помощи коммерческих спутников», — говорится в публикации New York Times .Вторая группа бомбардировщиков, по информации издания, состояла из семи самолетов, которые летели на восток, непосредственно к Ирану.