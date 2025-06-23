NYT: США обманом отправили истребители B-2 в Иран для атаки по ядерным объектам

США для атаки по Иранским ядерным объектам использовали бомбардировщики B-2.
США использовали отвлекающий маневр при переброске стратегических бомбардировщиков B-2 для атаки по ядерным объектам в Иране, отправив одну группу самолетов с включенными радиолокационными ответчиками в противоположном от Ближнего Востока направлении. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американских военных кругах.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША атаковали Иран впервые с 1979 года: карта ночных ударов на Ближнем Востоке.
«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури в приблизительно одинаковое время. Одна группа должна была лететь на запад, в сторону острова Гуам с включенными транспондерами, чтобы можно было отследить их при помощи коммерческих спутников», — говорится в публикации New York Times .Вторая группа бомбардировщиков, по информации издания, состояла из семи самолетов, которые летели на восток, непосредственно к Ирану.
Эти самолеты были полностью загружены противобункерными бомбами GBU-57 и двигались с отключенными транспондерами для максимальной скрытности. Такой подход позволил избежать обнаружения иранскими радарами и ввести в заблуждение как наблюдателей, так и потенциального противника относительно реального маршрута и времени нанесения удара.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран атаковал Израиль ракетой «Разрушитель крепости» в отместку за удары США: сводка утренних прилетов.
Стратегические бомбардировщики B-2, как отмечает газета, являются единственными самолетами в арсенале США, которые способны доставлять тяжелые противобункерные авиационные средства поражения и одновременно оставаться невидимыми для большинства систем ПВО.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль 13 июня начал атаки по иранским ядерным объектам, что спровоцировало ответные меры. Стороны почти ежедневно атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСоюзники Трампа могут не поддержать его рискованный шаг: реакция иноСМИ на удары США по Ирану.
В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Для ударов по целям США применили сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер».
Иран предупредил США о серьезных последствиях после удара по своим ядерным объектам. Вашингтон ожидает ответные меры.