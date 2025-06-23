Тверской суд столицы принял решение о ликвидации фонда «Мемориал»* (признан в РФ организацией-иноагентом и ликвидирован постановлением Верховного суда страны). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
«По оценке Прокуратуры, международный “Мемориал”* искажает память о Великой Отечественной войне и “создает лживый образ СССР как террористического государства”…», — отметили в информагентстве.
Так называемый «фонд просвещения» осуществлял свою деятельность с 2013 года. Как указали на РИА Новости, столичный суд также обратил внимание на отсутствие у организации средств для осуществления целей, заявленных ею как юридическим лицом.
Стоит отметить, что в России остаются и другие иноагенты, которые зарабатывают на искажении информации. Ранее стало известно, что попавшие в реестр Министерства юстиций блогеры в 2025 году стали получать еще больше прибыли.
* (организация внесена в реестр иноагентов Минюста РФ и ликвидирована решение суда).