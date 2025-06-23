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Самолеты SCAT повредились из-за столкновения с птицами

Авиакомпания SCAT Airlines сообщила, что в нескольких городах Казахстана самолеты получили повреждения из-за столкновений с птицами, что привело к задержкам и корректировкам рейсов.

Что произошло

Как отметили в авиакомпании, столкновения с птицами — редкий, но серьезный случай, который невозможно предугадать. Поврежденные самолеты потребовали внепланового техобслуживания. Кроме того, SCAT задействовал резервные суда, чтобы минимизировать сбои. Однако расписание все же пришлось скорректировать.

Изменения на маршрутах

Анталия — Астана и Актобе — Анталия.

В Анталии пассажиров, ожидающих вылета, разместили в отелях с полным комфортом. Вылет запланировали на 23 июня 2025 года. В Актобе для ожидающих организовали горячее питание и напитки. Расписание корректируется по мере необходимости. Задержки 23 июня 2025 года.

Из-за перераспределения бортов возможны сдвиги по времени на рейсах:

  • Алматы — Шарм-эль-Шейх
  • Алматы — Анталия
  • Анталия — Алматы.

Также в связи с международной обстановкой и временными ограничениями на выполнение полетов в отдельных воздушных зонах отменен рейс Астана — Доха, запланированный на 23 июня 2025 года.

«Безопасность и благополучие наших пассажиров остаются нашим главным приоритетом», — заявили в авиакомпании.

Напомним, 22 июня 2025 года под Астаной потерпел крушение легкомоторный самолет TL-2000, который выполнял учебно-тренировочный полет вблизи аэродрома Жоламан. Никто из членов экипажа не выжил. Причины инцидента на данный момент устанавливаются. Погибли два человека. Начато досудебное расследование по возбужденному уголовному делу.