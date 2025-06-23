Самолеты SCAT повредились из-за столкновения с птицами

Как отметили в авиакомпании, столкновения с птицами — редкий, но серьезный случай, который невозможно предугадать. Поврежденные самолеты потребовали внепланового техобслуживания. Кроме того, SCAT задействовал резервные суда, чтобы минимизировать сбои. Однако расписание все же пришлось скорректировать.