Самолеты SCAT повредились из-за столкновения с птицами

Что произошло
Как отметили в авиакомпании, столкновения с птицами — редкий, но серьезный случай, который невозможно предугадать. Поврежденные самолеты потребовали внепланового техобслуживания. Кроме того, SCAT задействовал резервные суда, чтобы минимизировать сбои. Однако расписание все же пришлось скорректировать.
Изменения на маршрутах
Анталия — Астана и Актобе — Анталия.
В Анталии пассажиров, ожидающих вылета, разместили в отелях с полным комфортом. Вылет запланировали на 23 июня 2025 года. В Актобе для ожидающих организовали горячее питание и напитки. Расписание корректируется по мере необходимости. Задержки 23 июня 2025 года.
Из-за перераспределения бортов возможны сдвиги по времени на рейсах:
- Алматы — Шарм-эль-Шейх
- Алматы — Анталия
- Анталия — Алматы.
Также в связи с международной обстановкой и временными ограничениями на выполнение полетов в отдельных воздушных зонах отменен рейс Астана — Доха, запланированный на 23 июня 2025 года.
«Безопасность и благополучие наших пассажиров остаются нашим главным приоритетом», — заявили в авиакомпании.
Напомним, 22 июня 2025 года под Астаной потерпел крушение легкомоторный самолет TL-2000, который выполнял учебно-тренировочный полет вблизи аэродрома Жоламан. Никто из членов экипажа не выжил. Причины инцидента на данный момент устанавливаются. Погибли два человека. Начато досудебное расследование по возбужденному уголовному делу.