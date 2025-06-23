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Жильцы дома в Омской области добились ремонта через суд

Жители обратились в прокуратуру и суд установил сделать ремонт некачественных отмостков.

Источник: Комсомольская правда

В Исилькульском районе жильцы добились ремонта отмостков многоквартирного дома лишь через суд. Управляющая компания «Техжилстрой» после применения мер административного воздействия выполнила требование об устранении нарушений.

История вопроса началась с обращения жителей дома в Исилькульскую межрайонную прокуратуру. Проверка выявила серьезные нарушения состояния отмостки — защитной конструкции по периметру здания. По результатам проверки было установлено, что покрытие имеет множественные просадки, трещины и щели.

Прокурор подал иск в суд, который обязал ООО «Техжилстрой» привести отмостку в надлежащее состояние. Однако управляющая компания проигнорировала решение суда, несмотря на неоднократные предупреждения судебных приставов.

«За неисполнение решения суда в добровольные сроки с компании был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в ГУФССП России по Омской области.

Лишь после привлечения к административной ответственности организация приступила к выполнению работ. По результатам проверки ГУФССП подтверждено полное исполнение судебного решения — отмостка дома приведена в надлежащее техническое состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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