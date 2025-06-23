Жильцы дома в Омской области добились ремонта через суд

История вопроса началась с обращения жителей дома в Исилькульскую межрайонную прокуратуру. Проверка выявила серьезные нарушения состояния отмостки — защитной конструкции по периметру здания. По результатам проверки было установлено, что покрытие имеет множественные просадки, трещины и щели.