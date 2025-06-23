В Россельхознадзоре предрекли появление в России радиоактивных продуктов из-за войны Ирана и Израиля

Удары по ядерным объектам в Иране могут привести к загрязнению территорий и поставить под угрозу продовольственную безопасность ряда стран, включая Россию. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью журналистам, заявив, что ведомству придется проверять товары на радиацию, которые будут ввозиться в Россию.