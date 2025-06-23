Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника на юге России

Согласно данным ведомства, в период с 22:00 по московскому времени 22 июня до 7:00 23 июня были ликвидированы 16 БПЛА: 13 из них над Ростовской областью, два — над Астраханской областью и один — над Волгоградской областью.
Позднее было уничтожено ещё семь дронов: один над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью и два — над Астраханской областью.
До этого стало известно, что ночная атака украинских БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Каменском районе под Ростовом. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что сотрудники предприятия в результате налёта дронов ВСУ не пострадали.