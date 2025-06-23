Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника на юге России

В результате работы дежурных средств противовоздушной обороны России в ночь с 22 на 23 июня было перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно данным ведомства, в период с 22:00 по московскому времени 22 июня до 7:00 23 июня были ликвидированы 16 БПЛА: 13 из них над Ростовской областью, два — над Астраханской областью и один — над Волгоградской областью.

Позднее было уничтожено ещё семь дронов: один над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью и два — над Астраханской областью.

До этого стало известно, что ночная атака украинских БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Каменском районе под Ростовом. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что сотрудники предприятия в результате налёта дронов ВСУ не пострадали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше