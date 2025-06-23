Автомобиль сбил всадника на лошади в Магнитогорске

В Магнитогорске автомобиль сбил всадника, который попытался верхом на лошади пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Инцидент попал на камеру уличного наблюдения и регистратор проезжавшей мимо машины. Видео появилось в сообществе «На дорогах Магнитки».
На кадрах видно, что животное со всадником на спине скачет по «зебре» галопом, пока в него не врезается поворачивающая налево «Лада». От удара лошадь падает. Наездник остаётся на земле, а скакун поднимается и убегает. По предварительным данным, коня через дорогу владелец гнал на красный свет.
В городской Госавтоинспекции сообщили, что инцидент произошёл 22 июня в 19:48 на пересечении улиц Карла Маркса и Зелёный Лог. За рулём «Лады Гранты» был 39-летний водитель. Автомобиль получил механические повреждения, животное — ушибы. После случившегося полицейские начал.