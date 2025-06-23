Автомобиль сбил всадника на лошади в Магнитогорске

На кадрах видно, что животное со всадником на спине скачет по «зебре» галопом, пока в него не врезается поворачивающая налево «Лада». От удара лошадь падает. Наездник остаётся на земле, а скакун поднимается и убегает. По предварительным данным, коня через дорогу владелец гнал на красный свет.