В Астане мужчина убил бывшую девушку и ранил её младшего брата

По данным Департамента полиции Астаны, подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
«В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в жилом доме. На месте происшествия было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал её несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями доставлен в больницу», — сообщили в полиции.
В соцсетях сообщают, что подозреваемый в момент нападения также пытался напасть на прохожих. Эта информация официально пока не подтверждена.
Правоохранительные органы продолжают расследование.
Другие детали пока не разглашаются в интересах следствия.