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В Астане мужчина убил бывшую девушку и ранил её младшего брата

В одном из жилых комплексов столицы произошло жестокое преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс. Мужчина напал на свою бывшую девушку, убил её, а затем ранил ножом её младшего брата, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции Астаны, подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

«В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в жилом доме. На месте происшествия было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал её несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями доставлен в больницу», — сообщили в полиции.

В соцсетях сообщают, что подозреваемый в момент нападения также пытался напасть на прохожих. Эта информация официально пока не подтверждена.

Правоохранительные органы продолжают расследование.

Другие детали пока не разглашаются в интересах следствия.