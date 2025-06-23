В Астане мужчина убил бывшую девушку и ранил её младшего брата

«В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в жилом доме. На месте происшествия было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал её несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями доставлен в больницу», — сообщили в полиции.