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Столичный суд ликвидировал фонд «Мемориал»*

Тверской суд в Москве решил удовлетворить требование о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»*. Соответствующая информация следует из материалов дела.

Тверской суд в Москве решил удовлетворить требование о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»*. Соответствующая информация следует из материалов дела.

Заявление подавал учредитель фонда, такое решение было принято на заседании правления. Слушание по иску провели в ускоренном формате, третьи лица не привлекались.

— Ликвидировать Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»* и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц, — цитирует решение судьи РИА Новости.

Несколько лет назад в квартирах сотрудников «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества “Мемориал”* провели обыски.

В 2022 году суд изъял в пользу государства здание организации на улице Каретный Ряд. Представители общества подали жалобу на это решение, но Мосгорсуд оставил постановление в силе.

* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда.