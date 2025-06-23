Раскрыты детали нового эпизода в деле экс-замглавы Минобороны Иванова

После возбуждения уголовного дела в отношении Иванова и Фомина по новому эпизоду взяточничества, компания «Проопт» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о прекращении действия договора с «Русским селом». Адвокаты Иванова, в свою очередь, подтвердили ТАСС подлинность представленных документов, однако воздержались от каких-либо комментариев, передает «ТАСС».