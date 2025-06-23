Несколько десятков БПЛА уничтожены над регионами России

ВСУ атаковали три региона России при помощи десятков БПЛА.
В ночь с 22 на 23 июня дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В период с 22:00 мск 22 июня до 7:00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале ведомства. Там отметили, что 14 дронов были сбиты в небе над Ростовской областью, еще пять — над Волгоградской областью и четыре — над Астраханской областью.
Ранее сообщалось, что в Каменском районе Ростовской области произошло возгорание на промышленном объекте, причиной которого стала атака беспилотников. О данном инциденте проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.