NYT: США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов

Одна группа должна была лететь на запад, в сторону Гуама, с включёнными транспондерами, чтобы их можно было отследить с помощью коммерческих спутников. Другая группа из семи самолётов летела на восток, в сторону Ирана, полностью загруженная бомбами и с выключенными транспондерами, чтобы оставаться незамеченной.