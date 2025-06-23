NYT: США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов

Соединённые Штаты Америки предприняли отвлекающий манёвр, отправив группу бомбардировщиков с активными радиолокационными ответчиками в сторону, противоположную Ближнему Востоку. В то же время другая группа самолётов, перевозившая противобункерные бомбы, летела к Ирану, но с выключенными транспондерами (электронное устройство, которое выдаёт ответ при приёме радиочастотного запроса). Об этом сообщает газета New York Times.
В статье отмечается, что стратегические бомбардировщики B-2 являются единственными военными самолётами, способными нести противобункерные бомбы GBU-57 и при этом оставаться незамеченными иранскими радарами. Чтобы запутать противника и усложнить планирование атаки, военные решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури примерно в одно и то же время.
Одна группа должна была лететь на запад, в сторону Гуама, с включёнными транспондерами, чтобы их можно было отследить с помощью коммерческих спутников. Другая группа из семи самолётов летела на восток, в сторону Ирана, полностью загруженная бомбами и с выключенными транспондерами, чтобы оставаться незамеченной.
New York Times отмечает, что такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, вероятно, у Ирана, ложное представление о времени и направлении планируемой атаки Вашингтона.
Ранее сообщалось, что бомбардировщики B-2 Spirit США, ударившие по ядерным объектам Ирана, летели до исламской республики около 37 часов. Воздушные суда направились в сторону Ирана с авиабазы Уайтмен в сопровождении восьми самолётов-заправщиков KC-135 Stratotanker и дозаправлялись в воздухе несколько раз.