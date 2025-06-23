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Почти 40 пожаров произошло в Новосибирске за неделю

Пострадал один человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске за прошлую неделю произошло 39 пожаров. Не обошлось без пострадавших. Один человек получил травмы во время пожара в частном доме. Об этом сообщили в мэрии.

— В жилом секторе зафиксировано девять пожаров. Из них в многоквартирных домах — четыре, в индивидуальных — три, в прочих строениях (бани, гаражи, надворные постройки) — два, — добавили в пресс-службе.

Еще четыре пожара произошло в нежилых зданиях, а также три на транспортных средствах. На прочих объектах зафиксировали 23 пожара. На возгорания сухой травы и мусора пришлось девять пожаров, общая площадь горения превысила 260 квадратных метров.