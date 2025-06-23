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По Израилю выпущено 30 ракет: карта ночных ударов на Ближнем Востоке

В ночь на 23 июня Тель-Авив и Тегеран стали центром очередного раунда взаимных ударов. В израильском мегаполисе прогремели мощные взрывы после ракетного обстрела с территории Ирана. Одновременно иранские ПВО отражали атаку израильских беспилотников в небе над Тегераном и его пригородами. Подробнее об атаках — в материале URA.RU.

В центре Тегерана раздались мощные взрывы, сопровождаемые работой средств ПВО.

В ночь на 23 июня Тель-Авив и Тегеран стали центром очередного раунда взаимных ударов. В израильском мегаполисе прогремели мощные взрывы после ракетного обстрела с территории Ирана. Одновременно иранские ПВО отражали атаку израильских беспилотников в небе над Тегераном и его пригородами. Подробнее об атаках — в материале URA.RU.

Легенда картыФото: URA.RU.

Израиль и Иран обменялись ракетными ударами.

Системы ПВО Израиля сработали в центральных районах страны после пуска иранских ракет. Армия обороны Израиля сообщила о перехвате угрозы, при этом граждан просили оставаться в убежищах до 3:24 мск. По данным Ynet, тревога объявлялась в долине Бекаа, городах Дан и других районах. В Хайфе и Тель-Авиве также прогремели мощные взрывы. По Израилю было выпущено около 30 ракет, сообщает telegram-канал Shot.

Почти одновременно в Тегеране сработала система ПВО после появления светящихся объектов, предположительно израильских дронов. Агентство Fars сообщило о серии взрывов над центром иранской столицы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран атаковал Израиль ракетой «Разрушитель крепости» в отместку за удары США: сводка утренних прилетов.

Израильские ВВС нанесли массированные удары по иранским военным объектам.

Израильская авиация провела масштабную операцию с применением 30 боеприпасов против стратегических целей в Иране. В ходе атаки были поражены ракетные склады, пусковые установки и радиолокационные станции в провинциях Керманшах и Хамадан, сообщает армия Израиля. Также была уничтожена зенитной ракетная системы в Тегеране.

Нетаньяху: Израиль близок к достижению целей в Иране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении операции против Ирана до полной нейтрализации угроз. Он подчеркнул, что действия направлены против ядерной программы и ракетного потенциала Тегерана.

Глава правительства отметил, что Израиль приблизился к реализации поставленных задач. По его словам, операция носит оборонительный характер против режима, угрожающего существованию страны.

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