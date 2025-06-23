По Израилю выпущено 30 ракет: карта ночных ударов на Ближнем Востоке

Системы ПВО Израиля сработали в центральных районах страны после пуска иранских ракет. Армия обороны Израиля сообщила о перехвате угрозы, при этом граждан просили оставаться в убежищах до 3:24 мск. По данным Ynet, тревога объявлялась в долине Бекаа, городах Дан и других районах. В Хайфе и Тель-Авиве также прогремели мощные взрывы. По Израилю было выпущено около 30 ракет, сообщает telegram-канал Shot.