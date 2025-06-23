На директора крымского парка «Тайган» Зубкова напал лев: он в реанимации

Глава ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков оказался в реанимации после нападения льва. Животное напало на директора во время кормления.
Жизнь Зубкова удалось спасти благодаря решительным действиям его помощницы, которой удалось отогнать хищника. Министерство здравоохранения республики подтвердило, что пострадавший перенёс операцию и продолжает находиться под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
По факту нападения организована проверка.
Следствие установило, что нападение произошло на участке под навесной конструкцией, расположенной над вольером, где свободно перемещаются львы. По предварительной информации, Зубков получил множественные травмы. Следственный комитет Крыма и Севастополя уже начал проверку по статьям, касающимся нарушений охраны труда и оказания небезопасных услуг — проводится осмотр места происшествия и опрос сотрудников парка.
Львы ранее растерзали одну из сотрудниц парка.
В октябре 2024 года в сафари-парке «Тайган» произошла трагедия — жертвой львов стала управляющая парка Леокадия Перевалова. По данным следствия, женщина вошла в вольер с тремя хищниками для проведения уборки, но не задвинула засов между помещениями клетки. Это привело к тому, что львы напали на неё. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Дрессировщик диких животных, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный отметил, что в Сети появилось большое количество слухов и спекуляций на тему того, что эти же львы могли напасть на Зубкова. Однако никаких доказательств этого нет.
Напомним, после гибели сотрудницы парка Зубков принял решение не усыплять напавших на нее львов. Он аргументировал свое решение тем, что хищники живут по своим правилам и инстинктам, не прощая человеческих ошибок.