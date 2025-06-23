На директора крымского парка «Тайган» Зубкова напал лев: он в реанимации

В октябре 2024 года в сафари-парке «Тайган» произошла трагедия — жертвой львов стала управляющая парка Леокадия Перевалова. По данным следствия, женщина вошла в вольер с тремя хищниками для проведения уборки, но не задвинула засов между помещениями клетки. Это привело к тому, что львы напали на неё. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.