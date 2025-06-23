Уфимец лишился дорогой иномарки за вождение в пьяном виде

Уфимец лишился дорогостоящей иномарки за вождение в пьяном виде, сообщает прокуратура республики. Решение вынес Ленинский районный суд столицы. ️
Автолюбитель признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, так сел нетрезвым за руль повторно. Когда водителя автомобиля марки «Мазда 6» остановили сотрудники ДПС, он отказался проходить медицинское освидетельствование.️
Суд назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев. Иномарка конфискована в доход государства.