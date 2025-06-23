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Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана

Сообщений об ощутимости не поступало.

Сегодня в 01:23 по времени столицы сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК было зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана, передает BAQ.KZ.

Согласно официальным данным, эпицентр находился в точке с координатами 47,266° северной широты и 81,283° восточной долготы — это примерно 568 километров северо-восточнее Алматы.

По предварительной информации, землетрясение не ощущалось на территории страны, и сообщений от населения не поступало. Специалисты продолжают мониторинг и уточнение параметров подземных толчков.