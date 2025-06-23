Экс-посол Ирана объяснил, почему США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке

США ощутят на себе негативные последствия вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, заявил экс-посол Ирана.
США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке из-за того, что Израиль оказался на грани поражения в противостоянии с Ираном. Об этом сообщил бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан.
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«Израиль не только проиграл в своей десятидневной операции против Ирана, но и оказался на грани поражения. Если бы этого не произошло, США не стали бы вовлекаться в это», — заявил Мусавиан. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что несмотря на серьезные потери Ирана, негативные последствия от удара почувствуют и США. По мнению экс-посла, действия американских ВВС отразятся на мире и безопасности во всем регионе.
Он подчеркнул, что команда президента США Дональда Трампа либо не смогла оценить последствия военного нападения на Иран, либо не отговорила главу государства от этого шага. Также Мусавиан допустил, что большинство членов команды поддержали решение о нанесении удара. «В любом случае, это событие еще раз продемонстрировало степень влияния премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Белый дом», — сказал Мусавиан.
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Напомним, в ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана в городах Натанз, Фордо и Исфахан. Для ударов по целям США применили сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер».
Иран предупредил США о серьезных последствиях после удара по своим ядерным объектам. Вашингтон ожидает ответные меры.