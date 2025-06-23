40 человек эвакуировали из-за мощного пожара в доме в Волхове

Накануне, 22 июня, в третьем часу ночи в девятиэтажном доме на Авиационной улице в Волхове было не до сна — в квартире, расположенной на шестом этаже, вспыхнул пожар. Языки пламени вырывались из окон, что заметили проезжающие мимо правоохранители и бросились на помощь к жильцам. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
— Наряд ОВО заявил о возгорании в центр оперативного управления районного отдела вневедомственной охраны, после чего на место вызвали пожарных, бригаду скорой помощи и аварийно-газовую службу. Росгвардейцы, не дожидаясь приезда спасателей, оповестили всех о пожаре и вывели на улицу 40 человек, — говорится в сообщении.
Затем правоохранители до приезда расчетов оцепили опасную зону. В итоге пламя потушили. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Информация о пострадавших не поступала.