40 человек эвакуировали из-за мощного пожара в доме в Волхове

Накануне, 22 июня, в третьем часу ночи в девятиэтажном доме на Авиационной улице в Волхове было не до сна — в квартире, расположенной на шестом этаже, вспыхнул пожар. Языки пламени вырывались из окон, что заметили проезжающие мимо правоохранители и бросились на помощь к жильцам. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.