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В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за подтоплений

Из-за проливных дождей затоплены 36 домов.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе из-за сильных проливных дождей введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Воды трёх рек — Чемчука, Чегдомына и Ургала — резко поднялись и затопили 36 жилых домов в посёлках Нижний Чегдомын и Ургал 1.

На утро понедельника глава района Алексей Маслов сообщил, что пострадавших нет и эвакуация не потребовалась. Тем не менее в подтопленных домах живут 87 человек, включая 14 детей. Для временного размещения в посёлке Новый Ургал развернут пункт в здании железнодорожного лицея им. Абрамова.

Власти организовали мониторинг паводковой обстановки и обследование подтопленных участков. Решается вопрос доставки бутилированной воды жителям.

Районный штаб по ликвидации последствий подтопления работает круглосуточно. Граждан призывают соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям спасателей.

Ситуация находится под контролем правительства Хабаровского края. Для консультаций и экстренной помощи можно обращаться в администрацию Верхнебуреинского района по телефонам: 8 (4212) 90−05−19, 8 (42149) 5−17−62, 8−924−311−15−19 или по номеру «112».