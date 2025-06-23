В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за подтоплений

На утро понедельника глава района Алексей Маслов сообщил, что пострадавших нет и эвакуация не потребовалась. Тем не менее в подтопленных домах живут 87 человек, включая 14 детей. Для временного размещения в посёлке Новый Ургал развернут пункт в здании железнодорожного лицея им. Абрамова.