В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе из-за сильных проливных дождей введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Воды трёх рек — Чемчука, Чегдомына и Ургала — резко поднялись и затопили 36 жилых домов в посёлках Нижний Чегдомын и Ургал 1.
На утро понедельника глава района Алексей Маслов сообщил, что пострадавших нет и эвакуация не потребовалась. Тем не менее в подтопленных домах живут 87 человек, включая 14 детей. Для временного размещения в посёлке Новый Ургал развернут пункт в здании железнодорожного лицея им. Абрамова.
Власти организовали мониторинг паводковой обстановки и обследование подтопленных участков. Решается вопрос доставки бутилированной воды жителям.
Районный штаб по ликвидации последствий подтопления работает круглосуточно. Граждан призывают соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям спасателей.
Ситуация находится под контролем правительства Хабаровского края. Для консультаций и экстренной помощи можно обращаться в администрацию Верхнебуреинского района по телефонам: