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Разрушенный взрывом газа подъезд в Серове признан не подлежащим восстановлению

Подъезд, разрушенный во время взрыва газа в Серове, восстановлению не подлежит.

Источник: МЧС по Свердловской области

Подъезд жилого дома в Серове, где утром 22 июня произошел взрыв газа, находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. Об этом сообщил глава города Василий Сизиков.

— Получено первое устное заключение специалистов о том, что подъезд находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. Официальное заключение будет готово через две недели, — рассказал мэр в своих соцсетях.

В ходе встречи с жителями поврежденного дома Сизиков и управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн заявили, что собственникам 20 квартир из первого подъезда и одной квартиры из второго подъезда будут выданы сертификаты на покупку жилья в Серове. Сумма сертификата будет рассчитываться исходя из площади утраченного жилья.

Власти города окажут помощь в вывозе личных вещей, учитывая угрозу обрушения. Для информирования и поддержки жителей создан специальный чат, а с 23 июня начнутся индивидуальные консультации с каждой семьей.

В настоящее время пострадавшие размещены в гостинице с четырехразовым питанием.

Напомним, взрыв произошел в квартире на пятом этаже из-за нарушения правил безопасности при использовании газа. Возбуждено уголовное дело.