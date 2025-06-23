Разрушенный взрывом газа подъезд в Серове признан не подлежащим восстановлению

В ходе встречи с жителями поврежденного дома Сизиков и управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн заявили, что собственникам 20 квартир из первого подъезда и одной квартиры из второго подъезда будут выданы сертификаты на покупку жилья в Серове. Сумма сертификата будет рассчитываться исходя из площади утраченного жилья.