Очередной сотрудник кадастра задержан при получении денег за оформление земли

По данным следствия, чиновник, злоупотребив своим служебным положением, потребовал деньги от местного жителя за оформление права собственности на самовольно занятый земельный участок площадью 9 соток. Он пообещал выдать соответствующее свидетельство в рамках закона «О признании прав на самовольно занятые земельные участки, а также на здания и сооружения, построенные на них», а также содействовать в получении разрешения на строительство жилого дома.
Во время оперативного мероприятия, проведённого совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями, сотрудник кадастра был задержан с поличным при получении оговоренной суммы.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.