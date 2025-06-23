Очередной сотрудник кадастра задержан при получении денег за оформление земли

По данным следствия, чиновник, злоупотребив своим служебным положением, потребовал деньги от местного жителя за оформление права собственности на самовольно занятый земельный участок площадью 9 соток. Он пообещал выдать соответствующее свидетельство в рамках закона «О признании прав на самовольно занятые земельные участки, а также на здания и сооружения, построенные на них», а также содействовать в получении разрешения на строительство жилого дома.