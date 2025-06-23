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Очередной сотрудник кадастра задержан при получении денег за оформление земли

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июня). В Ташкентской области вновь выявлен случай коррупции в системе кадастрового учета. Оперативники Службы государственной безопасности задержали сотрудника Аккурганского районного отделения палаты государственных кадастров при получении 1200 долларов.

Источник: Reuters

По данным следствия, чиновник, злоупотребив своим служебным положением, потребовал деньги от местного жителя за оформление права собственности на самовольно занятый земельный участок площадью 9 соток. Он пообещал выдать соответствующее свидетельство в рамках закона «О признании прав на самовольно занятые земельные участки, а также на здания и сооружения, построенные на них», а также содействовать в получении разрешения на строительство жилого дома.

Во время оперативного мероприятия, проведённого совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями, сотрудник кадастра был задержан с поличным при получении оговоренной суммы.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.