Останки пропавшей женщины-детектива едва нашли в завалах мусора

Мэри Нотаранджело завершила свою карьеру в органах правопорядка в 1996 году и в дальнейшем вела уединенный образ жизни. В июле 2024 года один из ее знакомых обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить, все ли с ней в порядке. Он указал, что за несколько недель до этого получил от Нотаранджело сообщение, вызвавшее у него беспокойство, в котором она жаловалась на боли в области живота и приступы тошноты.