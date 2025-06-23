В Самарской области произошло смертельное ДТП с Toyota и Ford на трассе М-5

В ночь с 22 на 23 июня под Самарой произошла страшная авария. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
По информации ГАИ, мужчина за рулем Toyota Highlander ехал по трассе М-5 и врезался в грузовик Ford.
В результате аварии погиб водитель легковушки. На данный момент правоохранители выясняют все детали произошедшего.
Ранее мы писали о том, что в Самарской области произошла авария с участием Kia Rio и «калиной». Тогда в результате ДТП пострадал человек.
Также, недавно пьяный мужчина на КАМАЗе влетел в «гранту», в которой были дети.
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