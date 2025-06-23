Террорист устроил взрыв в православной церкви: погибли десятки прихожан

В результате нападения террориста-смертника «Исламского государства» («Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещённая в России террористическая организация) в церкви в Дамаске погибли 22 человека и 63 получили ранения.
Вечерний теракт стал первым крупным злодеянием исламистской террористической группировки в Сирии со времени свержения президента Асада.
В результате взрыва, совершенного террористом-смертником «Исламского государства»* (ИГ — запрещённая в России террористическая организация) в церкви в сирийской столице, погибли 22 человека и 63 получили ранения, сообщают сирийские государственные СМИ.
Теракт в ночь на воскресенье стал первой крупной операцией ИГ* и первым терактом с участием террориста-смертника в Сирии с тех пор, как в декабре бывший президент Сирии Башар Асад был свергнут и на смену ему пришло правительство, возглавляемое воинствующими исламистами, напоминает The Guardian.
Мужчина, связанный с террористической группировкой, вошел в греческую православную церковь Святого Ильи в старом христианском квартале Дамаска во время молитвы, открыл огонь, а затем привел в действие взрывное устройство внутри церкви, сообщило министерство внутренних дел Сирии. Очевидцы, находившиеся в церкви, сообщили о втором боевике, который стрелял в 150 или около того прихожан, находившихся там.
«Люди молились в безопасности на глазах у Бога», — сказал Фади Гаттас, который сказал, что видел, как погибли по меньшей мере 20 человек. «В церкви молилось 350 человек».
На видеозаписях, запечатлевших внутреннее убранство церкви, видны расколотые вдребезги скамьи, опрокинутые силой взрыва, и окровавленные трупы прихожан, разбросанные по всей церкви. Жители близлежащих районов сообщили, что слышали сильный взрыв, а затем звук сирен, когда силы безопасности попытались оцепить район, а сотрудники гражданской обороны направились к церкви.
Иссам Наср, который молился в церкви, сказал, что видел, как людей «разорвало на куски».
«Мы никогда в жизни не держали в руках нож. Все, что у нас было с собой, — это наши молитвы», — сказал он.
Атака была совершена после нескольких месяцев активной деятельности и пропаганды отмороженных джихадистов, поскольку террористическая группировка попыталась использовать вакуум безопасности, образовавшийся после падения президента Асада, для восстановления своих позиций. Сирийские официальные лица заявили, что группировке удалось захватить оружие и боеприпасы, оставленные бежавшими сторонниками Асада, для пополнения своих тайников.
Сирийское правительство, возглавляемое бывшими лидерами исламистской повстанческой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (* ХТШ — запрещённая в России террористическая организация), с момента прихода к власти проводит рейды против ИГ* по всей стране. Еще будучи мятежнической группировкой, ХТШ* вела борьбу с конкурентами из ИГ* в районах, находящихся под ее контролем, рассматривая ее как источник нестабильности и радикализации для конкурирующих повстанческих группировок.
После падения режима Асада ИГИЛ* пыталось использовать кажущуюся умеренность бывших боевиков-исламистов, которые сейчас правят страной, в качестве инструмента вербовки недовольных исламистских боевиков.
Каналы социальных сетей и пропаганда ИГ* опубликовали фотографии президента Сирии Ахмеда аль-Шараа, на которых он встречается с президентом США Дональдом Трампом в Эр-Рияде в мае, назвав это явным предательством его джихадистских корней.
Сирийские власти подчеркнули, что религиозные меньшинства якобы будут защищены при их правлении. Сотрудники службы безопасности обычно дежурят у каждого въезда в христианский квартал города, осматривая автомобили по мере их въезда.
Министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа заявил: «Этот трусливый акт противоречит гражданским ценностям, которые объединяют всех нас. Мы, сирийцы, подчеркиваем важность национального единства и гражданского мира и призываем к укреплению братских уз между всеми слоями общества».
Муниципалитет Дамаска заявил, что службы безопасности расследуют обстоятельства взрыва. Министерство иностранных дел Сирии назвало это событие «отчаянной попыткой подорвать национальное сосуществование и дестабилизировать ситуацию в стране».
В заявлении офиса специального посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена говорится, что он возмущен «чудовищным преступлением» и осуждает его «самым решительным образом». Офис добавил, что посланник также призвал к «полномасштабному расследованию и действиям властей».
Хотя номинально новое правительство Сирии находится у власти на большей части территории страны, оно изо всех сил пытается распространить свой контроль на всю страну. В Сирии по-прежнему полно боевиков, некоторые из которых более радикальны, чем другие. Министерство обороны страны находится в процессе объединения ополченцев в единую национальную армию и разоружения тех, кто отказывается вступать в ее ряды.
После территориального разгрома так называемого халифата ИГ* в Сирии борьбу с ИГ* ведут в основном поддерживаемые США и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF). Сотрудничество между SDF и новым сирийским правительством в борьбе с ИГ* растет, но все еще находится в зачаточном состоянии.
США, а также другие члены коалиции по борьбе с ИГ* в Ираке и Сирии назвали возрождение ИГ* в Сирии одной из своих ключевых проблем для страны.
* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещённая в России террористическая организация.