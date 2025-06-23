Террорист устроил взрыв в православной церкви: погибли десятки прихожан

Хотя номинально новое правительство Сирии находится у власти на большей части территории страны, оно изо всех сил пытается распространить свой контроль на всю страну. В Сирии по-прежнему полно боевиков, некоторые из которых более радикальны, чем другие. Министерство обороны страны находится в процессе объединения ополченцев в единую национальную армию и разоружения тех, кто отказывается вступать в ее ряды.