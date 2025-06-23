У жителя Прикамья конфисковали трактор, на котором он ездил пьяным

Судебные приставы во исполнение приговора суда конфисковали трактор у жителя Пермского края. Техники он лишился за повторную езду в нетрезвом виде.
57-летний тракторист из Оханского района и ранее попадался пьяным за рулем. Тогда гражданина привлекли к административной ответственности, оштрафовали и лишили водительских прав. Тем не менее, он должных выводов он для себя не сделал и вскоре вновь был задержан сотрудниками ДПС за управлением транспортным средством с запахом спиртного и нарушением речи. Проверка на алкотестере подтвердила наличие алкогольного опьянения.
На этот раз в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Суд признал нарушителя виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с конфискацией трактора «МТЗ-80».
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, установил местонахождение трактора и составил акт изъятия имущества. Техника передана в территориальное управление Росимущества и обращена в доход государства.