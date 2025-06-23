У жителя Прикамья конфисковали трактор, на котором он ездил пьяным

57-летний тракторист из Оханского района и ранее попадался пьяным за рулем. Тогда гражданина привлекли к административной ответственности, оштрафовали и лишили водительских прав. Тем не менее, он должных выводов он для себя не сделал и вскоре вновь был задержан сотрудниками ДПС за управлением транспортным средством с запахом спиртного и нарушением речи. Проверка на алкотестере подтвердила наличие алкогольного опьянения.