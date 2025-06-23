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Пятнадцатилетний житель Омской области сбил на мопеде двух девочек

Дети пострадали в Таврическом районе региона.

Источник: Комсомольская правда

Около девяти часов вечера в деревне Копейкино две 14-летние сельчанки были сбиты подростком-мопедистом. Они получили травмы и попали в медучреждение. Ситуацию прокомментировали в УМВД России по Омской области.

«По предварительным данным, 15-летний юноша, управляя мопедом на улице Речной, совершил наезд на двух девочек 2011 года рождения, двигавшихся по обочине дороги», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД составили протоколы по двум статьям КоАП РФ: «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью» и «Управление транспортным средством без прав».

Полиция также проводит проверки в отношении матери юного мопедиста. Разбирательства идут в связи с неправомерной передачей управления лицу без прав и неисполнения родительских обязанностей.

Ранее «КП Омск» сообщила о крупном пожаре на улице Орджоникидзе: пылала двухэтажка рядом с автодорогой.