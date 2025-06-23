Бывший премьер-министр Украины назвал единственный способ закончить СВО

По его оценке, Трамп прекрасно понимает это, даже если кто-то из его окружения или из других западных лидеров пытается его переубедить. «Он все-таки реалист, на мой взгляд, практик. Видит, как события развиваются. Поэтому вся эта ситуация, на мой взгляд, этот сгусток противоречий, конечно, должен разрешаться прежде всего в результате, так сказать, переговоров двух крупных игроков», — заявил Азаров. Под крупными игроками он имел ввиду Россию и США.