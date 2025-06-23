Бывший премьер-министр Украины назвал единственный способ закончить СВО

Экс-премьер Азаров призвал к прямым переговорам России и США по Украине, как единственный способ закончить конфликт.
Закончить конфликт РФ и Украины можно только разрешив весь комплекс противоречий по Украине. Об этом заявил украинский премьер-министр Николай Азаров, призвав к диалогу Россию и США.
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«Если [президент США Дональд] Трамп заинтересован, скажем, все-таки в восстановлении надежного мира, то он же не может не понимать, что сохранение этого [киевского] режима будет означать не мир, а продолжение войны. Здесь, на мой взгляд, в этом узловом пункте возможно нахождение путей соприкосновения между российской стороной и американской стороной. Потому что и российская сторона прекрасно понимает, что сохранение этого режима означает продолжение войны», — заявил Азаров. Его слова передает РИА «Новости».
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По его оценке, Трамп прекрасно понимает это, даже если кто-то из его окружения или из других западных лидеров пытается его переубедить. «Он все-таки реалист, на мой взгляд, практик. Видит, как события развиваются. Поэтому вся эта ситуация, на мой взгляд, этот сгусток противоречий, конечно, должен разрешаться прежде всего в результате, так сказать, переговоров двух крупных игроков», — заявил Азаров. Под крупными игроками он имел ввиду Россию и США.
Делегации России и Украины встречались дважды за 2025 год. Диалог происходил на территории третьей страны — Турции в Стамбуле. Последний раз стороны беседовали дипломаты 2 июня.
Россия и Украина обменялись меморандумами, в которых содержатся шаги по дальнейшему урегулированию кризиса. Также стороны договорились об обмене пленных и тел погибших солдат. Только 20 июня был проведен очередной обмен военнопленными.