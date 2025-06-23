Бастрыкину доложат по делу о взрыве газа в доме в Серове

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел утром 22 июня, в квартире на пятом этаже. В полиции сообщили, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник». Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ, (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).