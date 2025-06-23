В Белгородской области машины скорой помощи начали защищать «мангалами» от БПЛА

«Атаки на наше приграничье продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день семь человек было ранено, трое из них — работники скорой медицинской помощи. Начинаем оборудовать наши “скорые помощи” по примеру сельхозтехники — защитными “мангалами” от ударов дронов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также добавил, что в целях безопасности автомобили экстренных служб оборудуются специальными детекторами дронов, а также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, защита сотрудников бригад скорой помощи остается приоритетом, поскольку от их оперативной работы зависят жизни пострадавших и серьезно больных жителей региона.