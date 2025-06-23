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В Белгородской области машины скорой помощи начали защищать «мангалами» от БПЛА

В Белгородской области автомобили скорой медицинской помощи начали оснащать специальными защитными решетками — так называемыми «мангалами» — для защиты от ударов беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Машины скорой помощи начали оборудовать защитными средствами от беспилотников, отметил Гладков.

В Белгородской области автомобили скорой медицинской помощи начали оснащать специальными защитными решетками — так называемыми «мангалами» — для защиты от ударов беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Атаки на наше приграничье продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день семь человек было ранено, трое из них — работники скорой медицинской помощи. Начинаем оборудовать наши “скорые помощи” по примеру сельхозтехники — защитными “мангалами” от ударов дронов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также добавил, что в целях безопасности автомобили экстренных служб оборудуются специальными детекторами дронов, а также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, защита сотрудников бригад скорой помощи остается приоритетом, поскольку от их оперативной работы зависят жизни пострадавших и серьезно больных жителей региона.

Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи атак беспилотников на гражданские автомобили и экстренные службы — в частности, в селе Отрадное дрон ВСУ ранил двух мужчин, а глава Гончаровского поселения Александр Гаркавенко погиб после удара дрона по его машине. В связи с этим региональные власти усиливают меры по защите медицинских бригад и транспорта. ВСУ ежедневно наносят удары при помощи беспилотников по российским территориям.

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