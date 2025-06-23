Екатеринбуржца будут судить за стрельбу возле храма

Все это на видео снимала подруга стрелка. А в марте этого года он сам отправил ролик в группу охранников ночных увеселительных заведений в мессенджере — так инцидент получил огласку. Теперь мужчину будут судить по статье УК «Хулиганство, совершенное с угрозой применением насилия к гражданам, с применением оружия». Ему грозит до семи лет лишения свободы.